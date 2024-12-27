AP: волна массовых убийств в Китае беспокоит Си Цзиньпина

Издание сообщило, что местные власти предлагают в рамках решения проблемы установить более жесткий контроль над личной жизнью граждан. Однако такие вмешательства могут негативно отразиться на позиции общества. Китайское государство уже усилило контроль над всеми социальными и политическими аспектами жизни в стране. Эксперты не исключают, что местное население чувствует давление, поэтому совершает противоправные действия. Бывший профессор политологии Ву Цян предполагает, что каждый человек испытывает чувство несправедливости.

«Они (прим. — люди) глубоко убеждены, что это общество очень несправедливо, и больше не могут этого выносить», — отметил эксперт.

По данным издания, СМИ ограничены в предоставлении информации об инцидентах. Например, запрещено указывать имя подозреваемого. Случаев массовых нападений в последнее время было много. В частности, в ноябре мужчина ранил людей во время нападения на начальную провинциальную школу, студент убил восемь человек, а еще один мужчина въехал в толпу людей в городе Чжухай. Издание сообщило, что причины агрессии у каждого были разные: убытки в бизнесе, плохая отметка по экзамену и развод.

Ранее сообщалось, что в Китае расширили кампанию по повышению рождаемости.