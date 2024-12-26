В Китае расширили кампанию по повышению рождаемости

Отмечается, что в рамках программы местные и национальные меры должны помочь повысить уровень рождаемости и предотвратить возможный демографический кризис, о котором предупреждают эксперты.

Как пишет FT, кампания включает в себя различные инициативы, направленные как на стимулирование вступления в брак одиноких людей, так и на поощрение семей к рождению большего числа детей.

Например, местные власти связались с замужними женщинами, чтобы выяснить их планы на рождение детей. В некоторых регионах женщин приглашают на медицинские обследования в женских консультациях, а семьи, уже имеющие одного или больше детей, могут рассчитывать на специальные пособия для поддержки рождения еще одного ребенка.

На уровне высшего образования также введены изменения, пишет издание. Университеты теперь обязаны проводить курсы по теме «брак и любовь» для одиноких студентов, которые должны подготовить молодежь к созданию семей.

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ожидается, что Китай столкнется с серьезным демографическим кризисом к 2035 году, когда возрастное население существенно увеличится, а количество молодежи сокращается. В частности, в городе Фушунь эксперты уже наблюдают резкий рост доли пожилых людей на фоне недостатка молодежи.

В целях более точного анализа демографической ситуации власти запланировали выборочное обследование населения. Оно должно выявить данные о возрасте, этнической принадлежности, уровне образования и миграционном статусе жителей страны. Все это, подчеркивают эксперты, позволит создать более целенаправленные меры поддержки и стимулирования рождаемости.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался об уровне рождаемости в России.