Апелляционная жалоба не стала поводом для освобождения экс-главы Ижевска из СИЗО

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Олег Бекмеметьев находился под домашним арестом. Браслет несколько раз оповестил сотрудников правоохранительных органов, что политик покинул помещение. Было принято решение переместить экс-главу Ижевска в СИЗО.

Сторона защиты уверена, что задержанный не покинул здание, в котором был обязан находиться. Имеет место сбой в работе прибора. В суд было подано заявление об изменении меры пресечения.

Сторона защиты добивалась, чтобы Олега Бекмеметьева отпустили под залог суммой в размере одного миллиона рублей. Деньги готов был пожертвовать анонимный доброжелатель.

Известно, что чиновник игнорировал еще одно предписание суда. Он пользовался интернетом, хотя не имел на это право, чтобы связаться с еще одним участником по данному делу. Адвокаты не согласны с обвинением.

Суд не удовлетворил предложение стороны защиты. Бывший глава Ижевска, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, остается в СИЗО.

Олега Бекмеметьева подозревают в том, что в 2021 году он позволил одной из коммерческих компаний распоряжаться государственными землями.