С 1 октября в России изменятся тарифы ЖКХ: в Подмосковье показатель не превысит 12,8%

С 1 октября в России снова изменятся тарифы на коммунальные услуги. При этом сумма в квитанции вырастет у каждого по-разному: на итоговый платеж влияют не только новые расценки, но и объем потребленных ресурсов. Вторую в 2026 году индексацию тарифов правительство запланировало на 1 октября. Как объяснил РИА Недвижимость первый зампред комиссии по ЖКХ общественного совета Минстроя Алексей Макрушин, изменения коснутся всех основных коммунальных услуг.

При этом повышение платежки не сводится к простому увеличению тарифа на определенный процент. Например, осенью обычно возрастает расход тепла по сравнению с сентябрем, поэтому сумма за отопление может увеличиться сразу по двум причинам — из-за нового тарифа и большего потребления.

Предельные значения индексации различаются по регионам. Самый высокий возможный рост установлен для Ставропольского края — 22%, Дагестана — 19,7% и Тамбовской области — 17,5%. В Москве показатель не должен превышать 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%, а в Московской области — 12,8%.

Самые низкие предельные значения предусмотрены для Хакасии и Чукотки — по 8%, Кировской области — 8,9%, Сахалинской и Томской областей — по 9%.

На размер тарифов влияют состояние коммунальных сетей, расходы на оборудование и материалы, зарплаты работников, строительство новых объектов и инвестиционные программы. В северных регионах дополнительным фактором становится высокая стоимость доставки ресурсов и оборудования.

Эксперты отмечают, что окончательная сумма в квитанции зависит также от конкретного муниципалитета и состояния дома. Поэтому даже жители одного региона могут получить платежки с разным ростом расходов.

Кроме того, с 1 октября для отдельных муниципалитетов устанавливаются допустимые отклонения от региональных показателей. Они позволяют учитывать местные особенности и расходы на реализацию крупных коммунальных проектов.

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