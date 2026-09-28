«Мы изменим команду»: Клопп высказался после поражения от Греции

Главный тренер Германии Клопп после поражения от Греции: «Мы изменим команду»

Культура и спорт

Фото: [УЕФА]

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп высказался после поражения немецкой команды от Греции (0:1) в матче группового этапа Лиги наций.

Специалист отметил, что сборная Германии не заслуживала поражения, назвав его жестким исходом. При этом Клопп анонсировал изменения в игре и составе национальной команды.

«Мы поменяем состав, изменим команду. Положительный момент заключается в том, что соперник не знает, как именно мы будем играть, но проблема в том, что мы сами этого пока не знаем, поскольку нам нужно заново объединить этот коллектив. Из этой встречи можно извлечь много полезного, и мы сделаем это — приступим к работе», — сказал Клопп.

Юрген Клопп семь лет возглавлял дортмундскую «Боруссию», а затем около девяти лет успешно работал в «Ливерпуле». Авторитетный специалист возглавил Германию после чемпионата мира. Матч с Грецией стал для Клоппа вторым во главе национальной команды. В первой встрече Германия сыграла вничью с Нидерландами (1:1).

Ранее Лионель Месси забил гол со штрафного во втором матче подряд.

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