В полиции рассказали, как не потерять деньги при покупке товара онлайн

Мошенники могут заманивать покупателей на сайтах объявлений, а затем переводить общение в мессенджеры, чтобы получить деньги или данные банковской карты. В полиции Москвы советуют не покидать торговую площадку и пользоваться безопасной сделкой. Об этом начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал в интервью ТАСС .

По его словам, осторожность стоит проявлять уже с момента поиска нужного товара. На сайтах объявлений злоумышленники могут размещать предложения о популярных вещах, в том числе автомобильных запчастях. Для большей убедительности они используют качественные фотографии и видео, которые могут быть взяты с иностранных ресурсов.

После того как потенциальный покупатель заинтересуется товаром, мошенник обычно начинает переписку и пытается вывести человека за пределы площадки. Например, предлагает продолжить разговор в мессенджере или социальной сети. Именно на этом этапе может начаться схема с выманиванием денег или банковских данных.

Васенин отметил, что безопаснее всего продолжать общение непосредственно на том сервисе, где было найдено объявление. Если площадка предоставляет возможность провести безопасную сделку, стоит использовать именно ее.

Такая схема устроена следующим образом: покупатель сначала переводит деньги самой площадке, затем получает товар, и только после этого сервис перечисляет оплату продавцу. По словам представителя полиции, мошенникам такой вариант невыгоден, поскольку они не получают деньги напрямую и не могут контролировать перевод.

Поэтому просьба перейти в сторонний мессенджер должна стать для покупателя серьезным сигналом. Особенно внимательно нужно относиться к предложениям продолжить сделку вне площадки, отправить деньги напрямую продавцу или сообщить реквизиты банковской карты.

Главный совет полиции — не менять привычную схему сделки ради продавца: если товар найден на определенной площадке, переговоры и оплату лучше проводить там же.

Ранее сообщалось, что МВД назвало первые действия при утечке банковских данных.