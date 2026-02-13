Апельсин в душе против стресса: почему цитрусовая перезагрузка работает, даже если наука сомневается в ароматерапии

Кандидат медицинских наук Евгений Таратухин оценил совет по поеданию апельсинов во время принятия душа. С мнением позволила ознакомиться пресс-служба РНИМУ, сообщил tagilcity.ru.

Поедание апельсина под струями душа — метод борьбы со стрессом, который лишь условно можно отнести к ароматерапии. Специалисты РНИМУ пояснили, что подобная практика работает скорее как сенсорная перезагрузка: контраст температур и насыщенный цитрусовый вкус в совокупности создают мощный импульс, воздействующий на нервную систему через органы чувств.

Подлинная ароматерапия базируется на эфирных маслах, чье влияние на организм до сих пор изучено фрагментарно. Например, масло уда веками использовалось в восточных медитативных традициях как успокаивающее средство. Южнокорейские исследователи зафиксировали: вдыхание масла майорана снижало уровень тревоги и артериальное давление у врачей, работавших в красной зоне с больными COVID-19.

Терпены, которыми богаты хвойные и цитрусовые культуры, — природные защитники растений. Для человека же это прежде всего источник знакомого запаха. Прямого фармакологического действия терпены не оказывают, их успокаивающий или тонизирующий эффект реализуется через обонятельные рецепторы, личные ассоциации и эмоциональную память.

Идеального универсального аромата не существует — реакция человека всегда продиктована индивидуальным опытом. Однако культурные коды и природные закономерности формируют общие паттерны: пряности будоражат, цитрусы дарят ощущение свежести и радости, лаванда мягко погружает в состояние покоя.

Ранее медики рассказали, как домашние питомцы в кровати влияют на сердце и иммунитет.