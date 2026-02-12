Терапия мурлыканьем: медики рассказали, как домашние питомцы в кровати влияют на сердце и иммунитет

Министерство здравоохранения Карелии проанализировало влияние домашних питомцев на ночной отдых хозяев. Совместный сон с кошками может стать эффективным средством борьбы со стрессом и депрессией, а также благотворно влиять на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

В ряде случаев тесный контакт с животным способствует укреплению иммунитета, что особенно актуально для детей, у которых раннее общение с питомцами снижает риск развития аллергии в будущем. Однако специалисты предупреждают и о существенных медицинских рисках. В качестве основных минусов медики называют вероятность переноса инфекций, кожных заболеваний и паразитов, особенно если кошка имеет доступ к улице. Кроме того, присутствие животного в постели может спровоцировать приступы астмы или вызвать серьезное обострение аллергических реакций.

Для минимизации угроз врачи рекомендуют строго соблюдать правила гигиены: мыть лапы питомцам после прогулок, чаще менять постельное белье и не допускать прямого контакта морды животного с лицом человека. Также необходимо придерживаться графика ветеринарных обработок и вакцинации. Согласно статистическим данным, сегодня более 20% владельцев животных в России предпочитают спать вместе со своими любимцами.

