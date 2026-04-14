Колумбийский вингер покинет ЦСКА, но хотел бы остаться в России

Колумбийский вингер ЦСКА Даниэль Руис летом с большой долей вероятности покинет армейский клуб. Об этом Sport24 рассказали в агентстве Best of You Sports, представляющем интересы футболиста.

Летом ЦСКА арендовал 24-летнего полузащитника у колумбийского клуба «Милльонариос» с условием обязательного выкупа при соблюдении определенных условий. Однако колумбиец практически не пригодился армейцам. Он сыграл в пяти матчах на Кубок России, а в РПЛ провел в общей сложности 21 минуту в двух играх.

В агентстве отметили, что такое игнорирование футболиста — это лишь видение нынешнего тренерского штаба, но признали, что все идет к тому, что ЦСКА не захочет выкупать контракт игрока. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €1,2 млн.

В Best of You Sports сообщили, что работают над различными вариантами продолжения карьеры Руисом, но предпочтительным вариантом считают работу в России.

Ранее футбольный функционер Тимур Лепсая раскритиковал южноамериканские трансферы ЦСКА.