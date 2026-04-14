«Ни быки, ни медведи не уверены»: аналитик БКС объяснила, что мешает рынку найти направление

Внимание инвесторов сейчас приковано к эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Однако, как отмечает аналитик «БКС Мир инвестиций» Юлия Голдина, ситуация там меняется настолько часто, что на таком хаотичном фоне локальным игрокам крайне сложно сформировать какой-либо устойчивый тренд, сообщил портал Финансы Mail.

Что касается обстановки у российских границ, то здесь, по словам аналитика, без изменений. Урегулирование украинского кризиса пока находится на паузе, и это не придает уверенности ни «быкам» (игрокам на повышение), ни «медведям» (игрокам на понижение).

По данным специалиста, среди краткосрочных катализаторов на российском рынке акций можно выделить заседание Центрального банка, которое состоится 24 апреля. Именно тогда будет принято решение по ключевой ставке.

Консенсус-прогноз, уточняет Голдина, ожидает снижения на 50 базисных пунктов (0,5%). Однако не менее важной, по ее мнению, окажется и риторика регулятора. Также эксперт не исключает повышенной волатильности в отдельных акциях на фоне выхода корпоративных новостей.

«В начале недели Индекс МосБиржи продолжил сползать вниз на фоне коррекции цен на нефть, так как появились новости о следующем раунде переговоров по Ближнему Востоку», — сообщил портал Финансы Mail.

