Эрдоган намекнул на конфликт с Израилем: стоит ли россиянам бояться лететь в Турцию

Вероятность прямого вооруженного конфликта между Турцией и Израилем сейчас остается низкой, стороны ограничатся жесткой риторикой и психологическим давлением. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военные действия против Израиля, заявив о возможности ввода войск в страну. Его слова процитировала газета The Jerusalem Post. По данным издания, Анкара может начать боевые действия, чтобы не дать Израилю изгнать палестинцев с их территорий.

По словам Аграновского, трансформация громких угроз в реальную военную операцию в данном случае маловероятна.

«Руководство Турции, при всей эмоциональности заявлений, действует достаточно взвешенно. Перейти от жестких слов, которые в мировой политике уже, к сожалению, стали нормой, к реальной военной операции против хорошо подготовленного и вооруженного государства — это совершенно другая степень вовлечения», — отметил политолог.

Он добавил, что сейчас ситуация больше напоминает обмен ударами на ринге без выхода в настоящую драку: стороны используют резкие заявления, но просчитывают последствия. Эксперт подчеркнул, что серьезное столкновение Анкары и Тель‑Авива не решит ни одной ключевой проблемы сторон.

«Я не вижу, какие практические задачи Турция и Израиль могут решить войной друг с другом. Зато создать массу проблем — и себе, и региону — они смогут очень быстро. Потенциалы двух стран сопоставимы, и это будет не победа одной из сторон, а взаимное смертоубийство», — пояснил Аграновский.

По его словам, нынешняя эскалация во многом идет в информационном поле.

«Мы видим психологическую войну в полном разгаре: вбросы, сливы, накачку общественного мнения. Но от этого до приказа двинуть танки и запустить ракеты — огромная дистанция. На данном этапе, в обозримой перспективе, я не ожидаю перехода к прямым военным действиям», — уточнил политолог.

Отвечая на вопрос, стоит ли в таком контексте опасаться за безопасность российских туристов в Турции, Аграновский призвал не драматизировать ситуацию заранее.

«Даже если представить себе резкую эскалацию, турецкое руководство в последнюю очередь заинтересовано в том, чтобы отпугнуть туристов, тем более российских. Туризм — одна из важнейших отраслей экономики страны, и перекрывать этот поток — значит бить по себе», — пояснил он.

Пока что, по словам эксперта, речь идет скорее о громких заявлениях и информационной войне, чем о сценарии, при котором Турция перестанет быть массовым туристическим направлением для россиян.

