В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» расскажут о традициях гостеприимства и не только

25 апреля музей‐заповедник «Усадьба «Мураново» приглашает на необычное погружение в прошлое — костюмированную экскурсию «Усадебная кухня». Мероприятие, как сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области, позволит по‐новому взглянуть на привычные вещи и ощутить атмосферу старинной русской усадьбы.

Гостей встретит хозяйка мурановской кухни — персонаж в историческом костюме, который оживит прошлое и поделится удивительными историями о предметах, бережно сохраненных в экспозиции. Посетители смогут не просто увидеть, но и прочувствовать связь времен: перед ними предстанут подлинные кухонные принадлежности, служившие обитателям усадьбы на протяжении нескольких поколений.

Взору гостей откроются тяжелые медные кастрюли, сверкающие латунные тазы для варенья, изящные формы для выпечки, в которых когда‐то поднималось тесто для пышных кексов и ароматных пирогов.

Каждый экспонат — не просто предмет быта, а свидетель давно минувших событий, хранитель семейных традиций и кулинарных секретов. Экскурсовод раскроет их историю, объяснит назначение и покажет, как они использовались в повседневном обиходе и во время праздничных трапез.

Особое внимание на экскурсии уделят роли кухни в жизни дворянской усадьбы. Рассказ коснется и традиций гостеприимства: как в мурановской усадьбе принимали долгожданных визитеров, какие ритуалы соблюдались во время семейных торжеств и пышных праздников, какие блюда считались обязательными на столе, а какие подавались лишь по особым случаям.

Возрастное ограничение: 6+. Для участия обязательна предварительная запись. Подробную информацию можно найти на официальном сайте музея‐заповедника.

