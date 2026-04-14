Свыше 19 тыс. заявлений на предварительное согласование предоставления участков подали в Московской области

С начала года жители Московской области проявили большой интерес к электронной услуге «Предварительное согласование предоставления земельных участков, собственность на которые не разграничена»: количество поданных заявлений превысило 19 тыс. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Такой спрос демонстрирует растущую популярность цифровых сервисов в сфере земельных отношений и доверие граждан к электронному взаимодействию с госорганами.

Получить доступ к услуге можно на региональном портале — в разделе «Бизнесу» → «Земля» → «Участки». Она особенно актуальна для тех, кто планирует оформить права на земельный участок, но сталкивается с отсутствием четких границ территории либо с отсутствием сведений о ней в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Сервис решает сразу несколько важных задач для заявителей. На этапе предварительного согласования можно:

выяснить, есть ли возможность получить участок без проведения торгов — это существенно экономит время и ресурсы;

определить оптимальный вид права на землю: оформить участок в собственность, взять его в аренду, получить на условиях постоянного (бессрочного) или безвозмездного пользования.

Процедура максимально упрощена и прозрачна. После подачи обращения через личный кабинет заявитель получает официальный ответ в течение 15 рабочих дней. Это позволяет оперативно принимать решения и планировать дальнейшие действия, например, приступать к межеванию участка, подготовке документации или запуску проекта на земле.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в регионе.