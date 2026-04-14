Дмитрий Мазепин предложил разогнать сборную России по футболу

Президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин в интервью «Чемпионату» раскритиковал сборную России по футболу. Спортивного функционера и одного из богатейших людей страны возмутила ничья в товарищеском матче с командой Мали (0:0).

«Если бы это были мои подопечные, я бы точно уволил всех этих футболистов и отправил бы юношей на этот матч. Раньше по бизнес-делам я много времени проводил в Африке и знаю, что за страна Мали. И так играть с этой сборной — просто оскорбительно для российских болельщиков», — сказал Мазепин.

Глава ФВВСР поддержал решение Минспорта РФ ужесточить лимит на легионеров. Мазепин заявил, что вообще бы убрал из РПЛ всех иностранных игроков, но допустил бы приглашение тренеров из-за рубежа, которые могли бы делиться опытом.

Накануне World Aquatics допустила российских спортсменов к международным соревнованиям без всяких ограничений, с флагом и гимном.