Саркосцифы алеют, сморчки подтягиваются: гид по самым грибным местам Московской области в апреле

В лесах Московской области стартовал сезон весенних грибов, и первые находки уже активно обсуждаются в социальных сетях. Как сообщает REGIONS , жители ряда округов делятся фотографиями ярких саркосциф и сморчковых шапочек, а микологи предрекают один из самых урожайных стартов за последние годы.

В Клину грибники уже возвращаются из леса с полными корзинами: среди трофеев — сморчковые шапочки с характерными вытянутыми морщинистыми шляпками и насыщенно-красные саркосцифы. Специалисты связывают раннее пробуждение грибницы с аномально мягкой зимой и влажной весенней погодой. В Пушкинском округе, по оценкам экспертов, сезон также обещает быть рекордным: первые экземпляры зафиксировали еще в конце марта, а массовое плодоношение сморчковых шапочек ожидается с 10–15 апреля. Строчки пойдут с середины месяца, а ближе к концу апреля появятся и настоящие сморчки. Наиболее перспективными направлениями для тихой охоты называют южные и западные районы области, включая окрестности Звенигорода и Талдома.

Не отстают и другие округа. В Алексеевском лесопарке под Балашихой на проталинах обнаружили саркосцифу австрийскую, которую в народе романтично называют «бокальчиками эльфов». Этот вид традиционно открывает грибной календарь сразу после схода снежного покрова. В окрестностях Истры саркосцифы встречаются целыми колониями на влажной почве среди мха и прошлогодней листвы. Хотя вкусовые качества этих грибов выражены слабо, их яркий внешний вид и сам факт начала сезона радуют любителей лесных прогулок.

Специалисты предупреждают: весенние грибы легко спутать с ядовитыми двойниками, поэтому собирать рекомендуется только хорошо знакомые виды. Несмотря на возможные кратковременные похолодания, эксперты уверены, что с возвращением тепла грибной сезон в Подмосковье будет развиваться активно.

