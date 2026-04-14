Кофе лечит нервы и спасает от депрессии: какой именно нужно пить

Лучше всего пить кофе в виде классического эспрессо или американо без сахара, это поможет снизить ощущение тревоги, хотя допустимы и варианты с небольшим количеством молока. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал профессиональный бариста Алексей Бобылев.

Ранее исследование британского биобанка UK Biobank среди 460 тысяч человек показало, что кофе снижает тревожность, общий уровень стресса и даже может защитить от депрессии. Все дело в том, что напиток способствует выработке дофамина. Наименьший риск психических расстройств был зафиксирован у тех, кто пил 2–3 чашки кофе в день.

По словам Бобылева, с точки зрения влияния на нервную систему полезнее всего умеренное количество черного кофе без сахара.

«Идеальный вариант: 2–3 небольшие чашки в первой половине дня в формате эспрессо или американо. Так вы получаете мягкий стимулирующий эффект, без резких скачков сахара в крови и нагрузки на желудок», — пояснил бариста.

Он уточнил, что людям, которым тяжело пить черный кофе, подойдут напитки с небольшим количеством молока — капучино или латте на основе одного шота эспрессо, но важно следить за объемом и не превращать каждую чашку в десерт с сиропами и взбитыми сливками.

«Если цель — снизить ощущение тревоги, важно не перебарщивать с дозировкой. При 5–6 чашках в день эффект может стать обратным: появятся сердцебиение, дрожь, раздражительность. Кофе должен быть качественным, свежей обжарки, а пить его лучше не натощак и не за 5–6 часов до сна», — подчеркнул Бобылев.

Бариста также отметил, что растворимый кофе дает менее предсказуемый результат из-за добавок и способа обработки, поэтому при возможности он рекомендует выбирать зерновой кофе, приготовленный в кофемашине, турке или воронке.

