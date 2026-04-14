Экс-арбитр оценил судейство в матче «Ростов» — «Спартак»

В концовке первого тайма в штрафной «Спартака» упал полузащитник Роналдо. Поначалу казалось, что никакого нарушения в этом эпизоде не было. Однако ВАР пригласил арбитра Алексея Сухого. Видеопросмотр подтвердил, что защитник красно-белых Александер Джику попал сопернику в ногу. После этого был назначен пенальти, с которого ростовчане сравняли счет.

«Понять, что произошло, можно только с одного ракурса. Изначально по всем движениям складывалось ощущение, что Джику сыграл в мяч. И только на нижней центральной камере видно, что в мяч сыграл Роналдо, а дальше случилась накладка», — пояснил сложность эпизода Федотов.

Он считает, что не нужно снижать оценку Сухому, хотя тот и бегал к монитору, не сумев самостоятельно принять правильное решение.

Ранее Игорь Федотов разобрал эпизод с удалением полузащитника «Зенита» Педро в матче с «Краснодаром».