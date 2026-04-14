Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» вышел в полуфинал чемпионата России после победы над «Темп‐СУМЗ» из Ревды в третьем матче четвертьфинальной серии плей‐офф. Об этом сообщила пресс‐служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Решающая встреча получилась по‐настоящему драматичной и держала болельщиков в напряжении до последних секунд. Итоговый счет — 90:86 в пользу химчан — лишь отчасти отражает накал борьбы на площадке.

Уже в первой четверти баскетболисты из Химок сумели создать небольшое преимущество, демонстрируя слаженную командную игру и точные атаки. Однако гости из Ревды не собирались сдаваться без боя: они грамотно перестроили тактику, сократили отставание и даже сумели выйти вперед к большому перерыву.

Во второй половине встречи «Химки» вновь перехватили инициативу, показав характер и волю к победе. Третья четверть прошла в равной борьбе: команды шли практически нос к носу, обмениваясь результативными атаками. В итоге подмосковные баскетболисты смогли вырвать минимальный перевес, что придало им уверенности перед решающим отрезком.

Заключительная четверть стала настоящим испытанием на прочность. «Темп‐СУМЗ» предпринял отчаянную попытку вернуться в игру, но химчане удержали преимущество до финала.

По итогам серии «Химки» одержали три победы подряд, что позволило им уверенно пробиться в полуфинал Суперлиги. Этот успех — не просто результат отдельных ярких матчей, а плод упорных тренировок, грамотной тактики тренерского штаба и сплоченности коллектива.

