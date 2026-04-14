Врачи в Подмосковье успешно прооперировали мальчика с шестью пальцами на ногах

Специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы (МОДКТОБ) успешно прооперировали мальчика, у которого на обеих ногах росло по шесть пальцев. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратились родители ребенка. Врачи диагностировали у маленького пациента полидактилию. Это врожденный порок развития, при котором число пальцев на руках или ногах превышает норму.

Специалисты приняли решение о поэтапном хирургическом лечении. Сначала лишний палец удалили на одной стопе. Когда пациент полностью восстановится, аналогичную операцию проведут на второй стопе.

