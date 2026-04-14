В Серпухове больше чем наполовину завершен капитальный ремонт детского сада при школе № 16

В Серпухове продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 16, расположенного по адресу: улица Космонавтов, дом 18. По данным Министерства строительного комплекса Московской области, строительная готовность объекта достигла 61%. Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют задачам национального проекта «Семья».

На текущий момент строители успешно завершили этап демонтажных работ и перешли к следующему этапу. Специалисты заняты отделочными и общестроительными работами, ремонтируют фасад и кровлю, а также монтируют инженерные системы. Все процессы идут в соответствии с утвержденным графиком, что дает уверенность в соблюдении сроков сдачи объекта.

Общая площадь здания составляет 2943,2 кв. м, и масштаб предстоящих работ весьма значителен. В ходе капремонта планируется выполнить целый комплекс мероприятий: демонтировать устаревшие конструкции, заменить все оконные блоки на современные энергоэффективные аналоги, возвести новые межкомнатные перегородки, установить короба вентиляции для обеспечения качественной циркуляции воздуха, провести утепление и покраску стен с использованием безопасных для детей материалов, выполнить заливку и укладку нового напольного покрытия, установить современные двери и осветительные приборы, отвечающие всем нормам безопасности.

Особое внимание уделяется модернизации пищеблока — ключевого элемента инфраструктуры дошкольного учреждения. Здесь будут созданы условия для приготовления полноценного и сбалансированного питания воспитанников. Параллельно специалисты займутся прокладкой всех необходимых инженерных коммуникаций: систем водоснабжения и канализации, отопления, а также электрической разводки. Фасадные и кровельные работы призваны не только обновить внешний облик здания, но и повысить его энергоэффективность и долговечность.

Обновленное учреждение планирует открыть свои двери для маленьких жителей Серпухова 1 сентября 2026 года. Реконструкция позволит создать современную образовательную среду, отвечающую всем современным требованиям к дошкольному образованию и воспитанию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капитального ремонта в Кашире в 2026 году.