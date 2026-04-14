Чебурашка с мусорными пакетами: герой мультфильмов вышел в люди в Орехово-Зуеве

В Орехово-Зуеве в местных пабликах и телеграм-каналах завирусилось видео, снятое случайным прохожим. В объектив камеры попал герой отечественной анимации — Чебурашка. Правда, занимался он делами отнюдь не экранными, а вполне приземленными: персонаж неспешно выносил мусор, сообщил REGIONS.

На кадрах видно, как массивная ростовая кукла с огромными ушами неторопливо идет через двор к мусорным контейнерам. В «лапах» Чебурашка держит два плотно набитых пакета. Очевидцы отмечают, что герой выглядел на удивление невозмутимо, несмотря на сюрреалистичность происходящего и довольно ранний час.

Среди сотен откликов пользователей особой популярностью пользовался вопрос: «Неужели припасы цитрусовых иссякли?» Местные жители наперебой строили догадки о том, что предшествовало этому необычному появлению культового персонажа на людях.

Одна часть комментаторов высказала версию, что ушастый герой таким оригинальным способом утилизирует горы кожуры, оставшиеся после ночного пиршества с апельсинами. Другие же пришли к выводу, что подобные выходки — «идеальный способ взбодрить окружающих и превратить унылый понедельник в настоящий праздник».

Фото: [ Медиасток.рф ]

«Возможно, это розыгрыш, и прохожих кто-то в этот момент снимал на скрытую камеру, чтобы запечатлеть их реакцию на Чебурашку», — предположил пользователь Сергей.

Так и осталось невыясненным, кто же прятался внутри костюма: аниматор, забежавший домой после работы, или же просто житель с чувством юмора, решивший остаться неузнанным.

Психолог и немедицинский психотерапевт Марина Гринвальд в разговоре с REGIONS назвала такие «бытовые перформансы» важной социальной практикой. По ее мнению, они позволяют людям сбросить напряжение и зарядиться положительными эмоциями.

«В условиях городской рутины такие неожиданные встречи дарят людям эмоциональную разрядку и возвращают в детство», — отметила Гринвальд.

