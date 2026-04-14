Когда бодрость переходит в тряску: сколько кофе вам точно не нужно пить

Ученые определили оптимальное количество кофе, которое помогает сохранять бодрость без тревожности и дрожи, пишет Daily Mail. Анализ почти 500 тысяч человек показал: ключ к пользе — умеренность, а не отказ от напитка.

Исследование журнала Journal of Affective Disorders (JAD) выявило, что люди, выпивающие две–три чашки кофе в день, реже сталкиваются с депрессией и тревожными расстройствами. Их риск оказался на 10–20% ниже по сравнению с теми, кто не пьет кофе. При этом как обычный, так и растворимый и даже безкофеиновый кофе давали схожий эффект.

«Умеренное потребление — это оптимальная точка, но после пересечения черты начинаются побочные эффекты», — отметила диетолог Морган Уокер.

При превышении нормы в три чашки в день риск тревожности, стресса и проблем со сном, наоборот, возрастает. А у тех, кто пьет меньше двух чашек, заметных преимуществ не выявлено.

Ученые объясняют эффект содержанием полифенолов, которые защищают мозг, а также влиянием кофе на выработку дофамина. Однако авторы подчеркивают: результаты показывают лишь связь, а не прямую причинно-следственную зависимость.