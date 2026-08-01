Сезон начался: в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать и съесть арбуз

Сезон бахчевых культур в самом разгаре, и перед каждым покупателем встает главный вопрос: как не ошибиться с выбором и приобрести действительно спелый, сладкий и безопасный плод. В телеграм-канале Роспотребнадзор отмечено, что существует несколько проверенных признаков, которые помогут отличить зрелый арбуз от недозревшего или перекормленного удобрениями.

«Сезон бахчевых культур начался. Чтобы купить качественные и безопасные арбузы и дыни, соблюдайте несколько простых правил», — отмечено в сообщении ведомства.

На что обратить внимание при выборе арбуза

Качественный экземпляр бахчевой культуры всегда имеет плотную, ровную поверхность без видимых дефектов — трещин, вмятин или царапин. Кожура должна быть твердой, слегка глянцевой, с отчетливым и насыщенным рисунком. Важным индикатором зрелости служит небольшое пятно сбоку — место контакта плода с грунтом: у вызревшего арбуза оно окрашено в желтый или оранжеватый цвет.

Также стоит проверить состояние плодоножки и сухого усика — у созревшей ягоды они усыхают. При несильном ударе ладонью спелый плод отзывается чистым, звонким звуком, а если сжать его с двух сторон, слышно легкое потрескивание. Оптимальный размер — средний: слишком мелкий может оказаться недозрелым, а гигантский — перекормленным удобрениями. В разрезе хороший арбуз дает сочную, сахаристую мякоть без водянистых разводов, а косточки у него темные, почти черные.

«Торговое место должно быть чистым, огороженным, оборудованным навесом и стеллажами. Арбузы и дыни нельзя хранить на земле, навалом или без укрытия. После окончания рабочего дня продукцию должны убирать с улицы», — проинформировали представители ведомства.

Признаки возможного превышения нитратов

Достоверно проверить содержание вредных веществ можно исключительно в лабораторных условиях, однако заподозрить неладное можно и по внешним признакам. Эксперты рекомендуют присмотреться к мякоти: если она имеет неестественно яркий, почти малиновый цвет с фиолетовым отливом, от покупки лучше отказаться.

Другой тревожный сигнал — волокна, тянущиеся от центра к корке: в норме они белые, а у нитратного плода становятся желтоватыми. Насторожить должна и необычно гладкая поверхность среза — у безопасного арбуза она всегда зернистая, словно покрытая мелкими кристалликами сахара, которые переливаются на свету.

«Не покупайте разрезанные арбузы и дыни. Также продавец не должен вырезать кусочек "на пробу": в месте разреза быстро размножаются микроорганизмы, повышая риск кишечных инфекций», — сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Правила безопасного употребления

Прежде чем приступить к нарезке, арбуз или дыню необходимо вымыть теплой водой с мылом. Это поможет удалить с кожуры частицы земли, дорожную пыль и бактерии, которые могут попасть на мякоть через нож. Разрезанный плод хранят исключительно на полке холодильника. Если в процессе нарезки ощущается кисловатый запах, продукт нельзя употреблять в пищу — это свидетельствует о начале гнилостных процессов и может вызвать острое отравление.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали признаки зрелого арбуза.