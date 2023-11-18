Арестованный Игорь Стрелков намерен баллотироваться на выборах президента РФ в 2024 году

Сопредседатель «Русского движения за Стрелкова» Олег Нельзин на пресс-конференции, которая была посвящена поддержке арестованного экс-министра ДНР Игоря Стрелкова, зачитал письмо. В нем Игорь Стрелков (он же Гиркин) информирует о намерении баллотироваться на пост президента на выборах в 2024 году, пишет издание « Коммерсантъ ».

В письме Игорь Стрелков обратился к политическим партиям, к единомышленникам, к сослуживцам поддержать его кандидатуру на президентских выборах РФ в 2024 году. Он намерен выступать в качестве самовыдвиженца. Игорь Стрелков обратил внимание, что его инициатива никак не нарушает законодательство РФ. Письмо экс-министр ДНР написал, находясь в СИЗО.

«Это наш шанс объединиться перед лицом внешней и внутренней угрозы»,— написал Игорь Стрелков в письме.

Блогер, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков был задержан в июле 2023 года. Суд установил меру пресечения в виде нахождения в СИЗО. Его обвиняют в экстремизме. Издание отмечает, что если Игорю Стрелкову вынесут приговор до выборов (17 марта 2024 года), он автоматически лишится права участвовать в предвыборной кампании.

В 2024 году выборы президента пройдут в разных странах, в частности, в России, США, на Украине.

В России еще нет информации, будет ли действующий президент подавать свою кандидатуру. В США идет жесткая конкуренция между нынешним президентом Джо Байденом и бывшим главой Дональдом Трампом. На Украине заявляют, что в условиях военного положения переизбирать главу государства опасно и проблематично.

Эксперты отмечают, что перечисленные факторы имеют прямое отношение к тому, как будут развиваться события в зоне СВО в следующем году. В нынешнем же у ВСУ есть проблемы, как с финансированием, так и с выбором стратегии.