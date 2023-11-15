Суд в США разрешил Трампу участвовать в президентских выборах

Суд американского штата Мичиган вынес решение, что бывший глава Белого дома, миллиардер Дональд Трамп может избираться на пост президента США. И инкриминируемая ему американским правосудием роль косвенного участника в штурме Капитолия в 2021 году не может быть этому помехой.

Как сообщает Associated Press, судья отверг все аргументы следствия о том, Трамп якобы призывал простых американцев идти на штурм Капитолия.

К слову, в октябре нынешнего года Верховный суд США отказался рассмотреть требование американской Фемиды запретить Дональду Трампу участвовать в президентской гонке в 2024 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп может сделать журналиста Такера Карлсона кандидатом в вице-президенты.