Глава офиса Зеленского назвал четыре условия для проведения президентских выборов

Президентские выборы на Украине могут пройти только при соблюдении четырех условий, заявил руководитель администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью украинскому телеканалу.

Во-первых, выборы на Украине должны быть признаны на Западе как демократические, во-вторых, возможность проголосовать должны получить военнослужащие ВСУ, находящиеся на боевых позициях, в-третьих, также должны быть созданы условия для голосования выехавшим из страны украинцам, в-четвертых, расходы на выборы должны будут покрыты не из государственного бюджета.

Ермак заверил, что при соблюдении этих условий Владимир Зеленский сделает все возможное, чтобы выборы состоялись. Ранее украинский лидер заявлял, что выборы сейчас «не ко времени».

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».