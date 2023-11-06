Песков заявил, что Путин не делал заявлений о предстоящих в 2024 году выборах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о намерении Владимира Путина участвовать в выборах главы государства в 2024 году. В интервью РИА Новости представитель Кремля уточнил, что заявление от лица Путина официально не делалось.

Агентство Reuters накануне со ссылкой на источники сообщило, что Путин принял точное решение о своем участии в выборах президента РФ.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», – сказал Песков.

В октябре пресс-секретарь российского лидера заявил, что людей, которые смогут составить конкуренцию Путину на предстоящих выборах, в России нет.

Государственная Дума РФ в октябре также приняла поправки о выборах президента при военном положении. На данный момент оно введено в нескольких регионах страны – Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.

Сам Путин, комментируя возможность участия в президентских выборах в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что о своем решении он объявит позже.

Ранее мы сообщали, что на Украине создали черновик законопроекта, определяющего проведение выборов президента в условиях военного положения.