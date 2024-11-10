Археологи обнаружили в Мексике индейский 30-метровый портал в мир мертвых

Ученые нашли подтверждения того, что портал в мир мертвых, для открытия которого проводили акт жертвоприношения, — это не миф, сообщили РИА Новости.

Сотрудники местного Национального института антропологии и истории приступили к исследованиям год назад. Работа началась с оценки почвы. Выяснилось, что под фундаментом католической церкви Сан-Пабло-Апостол обнаружили пустоты, которые на некоторых участках достигают 30 метров в глубину.

«Согласитесь, нечто странное — когда под церковным алтарем вдруг ничего нет», — отметил в беседе с журналистами археолог Марко Вигато.

Исследователи предполагают, что пустоты — это единая цепь. Подобное заключение подтверждает древнее предание, согласно которому индейцы-сапотеки проводили акт жертвоприношения. Местное население было по тем временам особенно развитым. Они почитали небесные светила — Солнце и Луну. Люди вызывали дождь для хорошего урожая и читали молитвы для успешной ловли рыбы. В актах жертвоприношения участвовали также дети. Их останки были найдены на территории места, где предположительно и проводили ритуальные обряды.

«Главный жрец кремниевым ножом рассекал жертве грудь, обнажая сердце. Вырывал его и вместе с душой умершего отдавал богам», — об этом подробно написал в своих хрониках Франсиско де Бургоа.

Ученые уверены, что тоннель для жертвоприношения существовал. Дошедшие до современных дней мифы — это не вымысел. Проверить информацию можно при условии раскопок. Администрация Митлы выступает против подобных действий из-за опасений, что это может повредить исторический архитектурный ансамбль.

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