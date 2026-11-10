Студенты Дмитровского техникума стали победителями и призерами на международном IT-турнире

Студенты Дмитровского техникума заняли призовые места в рамках IV Китайско-Российского молодежного турнира по информационным технологиям. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками турнира стали шесть команд, которые были сформированы из российских и китайских студентов. Представители Дмитровского техникума выступили в составе смешанных международных команд, одна из них заняла первое место за инновационные решения и защиту проекта. Кроме того, еще одна сборная заняла третье место за техническую реализацию и культурную составляющую работы.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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