Экс-мужу Кэти Перри вынесли приговор по делу о сексуализированном насилии

51-летнего комик Рассел Брэнд выслушал приговор в Лондоне: суд назначил ему 10 лет и 6 месяцев тюрьмы, сообщил Deadline. Бывшего мужа певицы Кэти Перри признали виновным в изнасиловании женщины в 2009 году.

Кроме того, суд установил причастность Брэнда еще к трем случаям сексуализированного насилия. Среди них — домогательства к бывшей сотруднице MTV в 2004 году и эпизод с работницей Channel 4 в 2009-м.

Судья назвал Брэнда «сексуальным хищником». Он также обратил внимание на «поразительную высокомерность» поведения комика. По мнению судьи, известность долгое время защищала Брэнда от последствий его действий. Сам Рассел вину не признал.

До вынесения приговора Брэнд находился под стражей в тюрьме Уандсворт. Суд ранее отказал ему в освобождении под залог. После приговора осужденный сможет претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО) примерно через семь лет.

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