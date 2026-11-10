Прокурор запросил 20 лет колонии отчиму: по версии следствия, 2-летний мальчик просто помешал ему пройти

В Муромцевском районном суде Омской области идет процесс по делу 29-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве ребенка. В ходе прений прокурор предложил назначить ему 20 лет колонии строгого режима. Об этом проинформировали в пресс-службе региональной прокуратуры, сообщил gorod55.ru.

По данным издания, подсудимому вменяют убийство малолетнего, а также истязание несовершеннолетнего, находившегося в беспомощном состоянии, — с особой жестокостью, издевательствами и мучениями. Следствие считает, что неприязнь к пасынку мужчина испытывал больше года: с февраля 2024-го по март 2025-го. Все это время он бил мальчика и причинял ему психические и нравственные страдания.

Трагедия произошла 11 марта 2025 года. По версии следствия, ребенок просто помешал отчиму пройти. Разозлившись, мужчина с силой пнул малыша, а затем нанес повреждения, оказавшиеся смертельными. Помимо срока, прокурор попросил запретить подсудимому на 2 года и 11 месяцев работать в сферах, связанных с обучением и воспитанием детей.

В том же суде рассматривается еще одно дело — в отношении сотрудника органов профилактики Муромцевского района, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть человека. Кроме того, дело возбудили против матери погибшего мальчика: она долго не замечала, что происходит с ребенком. Женщине вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее сообщалось, что американец получил пожизненный срок в Италии за убийство россиянки и 11-месячной дочери.