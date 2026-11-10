Жители и гости Электростали смогут посетить выставку книжной иллюстрации

В Выставочном зале имени О. А. Коняшина Электростальского музейно-выставочного центра работает выставка книжной иллюстрации «Игра в классику», приуроченная к 70-летнему юбилею художника-иллюстратора Юрия Николаевича Богачева. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Там представлены оригинальные работы к знаковым произведениям мировой и отечественной литературы. В основе иллюстрации лежит техника акварели, к которой добавляются цветные карандаши, тушь, линеры, немного гуашевых белил. Посетители могут увидеть на выставке визуальное воплощение знаменитых сюжетов: приключенческая классика: «Остров сокровищ» Р. Стивенсона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Всадник без головы» Т. Майн Рида и не только. Выставка будет работать до 5 декабря.

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