Плед рискует остаться в шкафу: чем заменить привычные подарки на Новый год для пожилых родственников в Подмосковье

Плед, коробка конфет или очередной набор посуды рискуют остаться без внимания — особенно когда близкие говорят, что у них все есть. Но вместо привычных вещей можно преподнести то, чего в повседневной жизни часто не хватает: свободное время, помощь по хозяйству или новые впечатления. Какие необычные варианты подойдут бабушкам и дедушкам, как облегчить их быт и не промахнуться с выбором, — в материале REGIONS.

Перед Новым годом многие жители Подмосковья ломают голову, чем порадовать старших родственников. Труднее всего тем, кто на любые предложения отвечает: «Мне ничего не нужно». И тут необязательно покупать вещь — иногда лучшим сюрпризом становится помощь в делах или возможность попробовать что-то новое. Несколько идей предложили эксперты «Авито Услуг» в материале, предоставленном редакции REGIONS.

Генеральная уборка вместо хлопот

Необычный вариант — подарить родителям или бабушке с дедушкой генеральную уборку квартиры. Мытье окон, чистка ковров и мебели, порядок в труднодоступных местах отнимают много сил. Можно помочь самостоятельно или пригласить специалиста, который возьмет на себя самое трудоемкое. Особенно такой подарок пригодится тем, кто давно собирался заняться большой уборкой, но все откладывал. Главное — заранее согласовать идею с хозяевами: не каждому понравится внезапный приход постороннего, даже если родственники хотели как лучше.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Помощь с питомцем и свободное время

Если у пожилых родителей есть собака, можно взять на себя часть ежедневных прогулок. Зимой это особенно актуально: в снегопад, мороз или гололедицу выходить с питомцем тяжелее. Подарком может стать помощь родственников или заранее оплаченные прогулки с проверенным помощником. Перед этим стоит обсудить привычки животного, его характер и здоровье. Важно учитывать и желания хозяина: для некоторых пожилых людей прогулка с собакой — любимая часть дня, и полностью заменять ее чужой помощью не стоит.

Абонемент в бассейн или новое увлечение

Новогодний подарок необязательно связан с домашними обязанностями. Можно дать старшим родственникам возможность попробовать занятие, на которое они давно хотели записаться, — например, абонемент на аквааэробику. Упражнения в воде дают меньшую ударную нагрузку на суставы, чем некоторые тренировки на суше, но интенсивность и формат нужно подбирать с учетом подготовки и здоровья. При хронических заболеваниях перед началом занятий желательно проконсультироваться с врачом. Если бассейн не интересен, альтернативой станут творчество, билеты в театр или совместная поездка.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Самый важный подарок — внимание без повода

Даже самый практичный подарок может оказаться неудачным, если не учитывать привычки и желания человека. Прежде чем оплачивать уборку, занятия или помощь с питомцем, лучше ненавязчиво выяснить, чего действительно хотят родители. Возможно, бабушка мечтает не об идеально чистых окнах, а о совместном походе в театр, а дедушка обрадуется дню с внуками. Хороший новогодний подарок не обязательно дорогой: иногда самое ценное — освободить близких от утомительных забот и провести вместе время, которого обычно так не хватает.

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