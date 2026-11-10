В Реутове пройдет вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции

В городском округе Реутов продолжается прививочная кампания против гриппа и пневмококковой инфекции, прививки могут сделать как взрослые, так и дети в городских медицинских учреждениях. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пневмококковая инфекция коварная. Она может стать причиной возникновения тяжелой пневмонии. Поэтому советую гражданам, в первую очередь групп риска, привиться», — отметил заведующий городской поликлиникой № 2 Александр Пахомов.

Взрослые могут пройти процедуру в городской поликлинике № 1 на улице Гагарина, дом 4, и городской поликлинике № 2 на Юбилейном проспекте, дом 80, дети - в детской поликлинике на Садовом проезде, дом 7, а также в детском отделении городской поликлиники № 2 на Юбилейном проспекте, дом 17. Перед этим все пациенты пройдут обязательный медицинский осмотр. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и медицинский полис.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.