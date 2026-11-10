В 2026 году жители Московской области чаще всего выбирали среди новых машин с высоким дорожным просветом LADA Niva Legend. Средняя цена этой модели — ₽1,2 млн. Данными с REGIONS поделились в пресс-службе Авито. К таким автомобилям эксперты отнесли модели с клиренсом не менее 200 мм.

По информации аналитиков, на втором месте расположился Geely Monjaro со средней стоимостью ₽5 млн, на третьем — Volga K50 (₽4,6 млн). В первую пятерку также попали TENET T4L (₽2,4 млн) и LADA Niva Travel (₽1,6 млн). Следом идут Volga K40 (₽3,6 млн), Great Wall Poer (₽4,1 млн), Sollers ST8 (₽3,2 млн), Geely Atlas (₽3,9 млн) и Nordcross 001 (₽7 млн).

Руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников отметил, что машины с высоким просветом играют заметную роль на российском рынке. В 2026 году на них пришелся 31,1% совокупного интереса к новым автомобилям по стране — на 7,3 процентного пункта больше, чем годом ранее. Число объявлений об их продаже выросло на 29%. В сегменте представлены модели разных ценовых категорий, поэтому покупатели могут подобрать вариант под свои задачи и бюджет.

В Московской области на автомобили с высоким клиренсом пришлось 36,6% совокупного интереса и 33,7% предложения на рынке новых машин. Средняя стоимость таких авто в регионе составила ₽6,1 млн.

Ранее автоэксперт Егоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие модели можно купить дешевле ₽3 млн.