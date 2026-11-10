В Пушкино врачи извлекли фрагмент зуба из носовой пазухи пациента

В ЛОР-отделение Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. обратился мужчина с жалобой на инородное тело в гайморовой пазухе. По результатам компьютерной томографии при подготовке к установке импланта врачи обнаружили там фрагмент зуба. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оториноларингологи установили, что инородное тело располагалось в труднодоступной зоне и не доставляло пациенту ощутимого дискомфорта, однако, со временем оно могло привести к разрушению стенки пазухи. В связи с этим мужчину направили на операцию.

Заведующая ЛОР-отделением Седа Савелова уточнила, что в данном случае после удаления зуба фрагмент откололся и сместился в верхнечелюстную пазуху, где он оставался, пока его не обнаружили после томографии. Через естественные отверстия носа врачи добрались до фрагмента и извлекли. Они также исправили искривленную носовую перегородку и избавили пациента от хронической заложенности носа. Мужчину выписали через двое суток после вмешательства в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.