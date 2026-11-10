Принтеры снова в деле: почему в Подмосковье на 49% вырос спрос на их ремонт

В Московской области с приходом учебного года резко выросла востребованность услуг по ремонту и обслуживанию принтеров. С августа по сентябрь спрос прибавил 49%, а в годовом выражении — 26%. Такие данные REGIONS привели в пресс-службе Авито Услуг.

По данным аналитиков, причина — начало занятий: школы, колледжи и вузы обновляют печатную технику, учащиеся готовятся к первым контрольным и курсовым, а в офисах стартует деловой сезон. Чтобы оргтехника работала без сбоев, нужна регулярная диагностика, а при поломках — ремонт. Особенно заметно вырос интерес к диагностике принтеров: в сентябре 2026 года он увеличился в 4,8 раза за месяц и в 2,4 раза за год.

По информации аналитиков, чаще всего владельцы обращаются за заправкой картриджа — от нее зависят качество и насыщенность печати. Число таких заявок за месяц выросло на 72%. Заправить картридж у мастера дешевле, чем покупать новый. Вырос спрос и на более сложные работы: ремонт узла подачи бумаги (+71%) и замену термопленки (+57%). Часто по итогам одной диагностики мастер выполняет сразу несколько процедур, чтобы предотвратить будущие поломки.

По данным издания, растет и предложение: за месяц число доступных специалистов на платформе увеличилось на 13%, а за год — в 2,2 раза.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье на авто с высоким клиренсом пришлось 36,6% интереса.