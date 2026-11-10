Подмосковные педагоги обменялись опытом реализации программы «Орлята России»

В гимназии Протвино городского округа Серпухов прошел семинар-форум, посвященный реализации федеральной программы «Орлята России». В мероприятии приняли участие 60 педагогов из Московской области, сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками встречи стали учителя начальных классов, заместители директоров, советники директоров по воспитанию и кураторы программы. Главной темой форума стали треки «Орленок-мастер» и «Орленок — Хранитель исторической памяти», а девизом — «Народное наследие в треках "Орленок": ремесла и историческая память в год единства народов России».

В программу вошли посещение школьного музея «Истории военного костюма», а также практические занятия и мастер-классы, посвященные народным ремеслам, традиционным игрушкам, художественным промыслам и сохранению культурного наследия. Педагоги обсудили, как знакомить младших школьников с традициями народов России и интегрировать историческое наследие в воспитательную работу. Мероприятие прошло при поддержке Министерства образования Московской области, Центра социально-педагогического сопровождения КУРО и Российского детско-юношеского центра.

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