В Подмосковье провели почти 100 земельно-имущественных аукционов

На прошлой неделе в Подмосковье провели 98 аукционов по земельно-имущественным торгам, их участниками стали 267 претендентов. Об этом сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.

В среднем количество участников на конкурентных процедурах составило 2,7 человека на лот. Так, в аукционе по продаже земельного участка под ЛПХ в городском округе Коломна боролось 14 человек. Победу одержал тот, кто смог предложить наивысшую цену.

Напомним, что на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 2 тыс. объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.