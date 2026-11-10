Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева показала откровенный снимок в кровати

lady.mail: 44-летняя Вера Брежнева показала откровенный снимок из Тель-Авива

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

44-летняя украинская певица и бывшая солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева поделилась новым снимком в личном блоге, передает Леди Mail.

Фото: [соцсети]

Фотография сделана в Тель-Авиве. На кадре артистка позирует в постели, прикрывшись одеялом. Волосы у нее распущены, а макияж отсутствует. Снимок получился откровенным и в то же время естественным.

Напомним, у Брежневой две дочери. София родилась в 2001 году, Сара — в 2009-м. Певица была замужем трижды. Первым ее супругом был предприниматель Виталий Войченко. Вторым — бизнесмен Михаил Киперман, с которым она прожила с 2006 по 2012 годы. В 2015 году Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, однако в конце 2023 года пара развелась.

Ранее актриса Анастасия Уколова показала откровенный снимок из бани.

Актуально

Читайте также

Не стало сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова

Не стало сыгравшего в фильме «Человека с бульвара Капуцинов» актера Анатолия Калмыкова

Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

Не стало барабанщика рокабилли-группы «Мистера Твистера» Валерия Лысенко

Стало известно об экстренной госпитализации Лерчек

Стало известно об экстренной госпитализации Лерчек

Сыгравшая в «Игре Престолов» 35-летняя Сабрина Бартлетт сыграла свадьбу

Сыгравшая в «Игре Престолов» 35-летняя Сабрина Бартлетт сыграла свадьбу

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Долина призналась, что заплатила штраф за превышение скорости, пока спешила к Баскову

Молодая жена Игоря Бутмана трогательно поздравила его с 65-летием

Молодая жена Игоря Бутмана трогательно поздравила его с 65-летием

«Все лицо в жиру»: внучка Федосеевой-Шукшиной легла под нож хирурга за ₽200 тысяч

«Все лицо в жиру»: внучка Федосеевой-Шукшиной легла под нож хирурга за ₽200 тысяч

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Наталья Подольская устроила сыну праздник в стиле «Трансформеров»

Ольга Шелест трогательно поздравила старшую дочь с 13-летием

Ольга Шелест трогательно поздравила старшую дочь с 13-летием

Винокур обратился к жене по важному поводу

Винокур обратился к жене по важному поводу

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

Прилучный завалил маркетплейсы исками из-за товаров со своим лицом

«Мне вообще по фигу!»: Волочкова сделала заявление о бывшем директоре

«Мне вообще по фигу!»: Волочкова сделала заявление о бывшем директоре

Добавьте mosregtoday.ru в избранное