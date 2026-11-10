Экс-солистка «ВИА Гры» Вера Брежнева показала откровенный снимок в кровати

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Фотография сделана в Тель-Авиве. На кадре артистка позирует в постели, прикрывшись одеялом. Волосы у нее распущены, а макияж отсутствует. Снимок получился откровенным и в то же время естественным.

Напомним, у Брежневой две дочери. София родилась в 2001 году, Сара — в 2009-м. Певица была замужем трижды. Первым ее супругом был предприниматель Виталий Войченко. Вторым — бизнесмен Михаил Киперман, с которым она прожила с 2006 по 2012 годы. В 2015 году Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе, однако в конце 2023 года пара развелась.

Ранее актриса Анастасия Уколова показала откровенный снимок из бани.