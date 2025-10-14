Ариана-Арманда-Адель: тройное имя выбрали для дочери жители российского региона

Супруги из Ростовской области выбрали для новорожденной дочери необычное тройное имя — Ариана-Арманда-Адель, сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на реестр ЗАГСа.

По информации издания, каждое из составляющих тройного имени несет определенную смысловую нагрузку. Так, Ариана — имя латинского происхождения, которое может означать «белый, чистый». Германские корни обнаружены у имени Адель. Женское имя происходит от старонемецкого слова, которое означает «благородный» или «дворянский». Имя Арманда оказалось одним из наиболее малоизвестных. История его происхождения практически неизвестна. Предположительно, образовалось от мужской версии имени Арманд.

По данным издания, встречаются и другие необычные имена, которые дали своим новорожденным детям жители Ростовской области. В их число корреспондент RostovGazeta отнесла имена Нелия, Эрика, Христина и Дея. Наиболее распространенные женские имена в регионе — Мария, София, Анна, Ева и Варвара. Родители мальчиков чаще всего отдают предпочтение таким именам: Александр, Михаил, Матвей, Артем и Иван.

