В Москве определили самые популярные имена для новорожденных

В Москве подвели итоги выбора имен для новорожденных за три квартала 2025 года. Лидерами стали классические имена Анна и Михаил, однако родители также активно называют детей необычно и даже дают двойные имена. Об этом сообщает Lenta.ru.

Столичное управление ЗАГС обнародовало статистику по именам новорожденных за девять месяцев 2025 года. Тройка самых популярных мужских имен не изменилась по сравнению с прошлым годом: Михаил, Александр и Лев. Имя Лев, впервые вошедшее в топ-3 в 2024 году, уверенно удерживает позицию, сменив в рейтинге Максима.

Среди девочек безусловным лидером стала Анна, следом за ней расположились София и Мария. При этом родители все чаще проявляют фантазию. В этом году девочек называли Забава, Океана, Дельфина и даже Сталина. Мальчикам достались имена Марс, Гектор, Гамлет и Ной.

Отмечается и растущая популярность двойных имен. Почти 500 мальчиков получили сложносоставные имена, такие как Лев-Лион или Ян-Николай. Среди девочек этот тренд скромнее — около 230 случаев, но варианты Ева-Мария и Анна-София звучат все чаще.

