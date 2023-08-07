Ариэлла, Асмо и Имир: стало известно, какие имена выбирают родители новорожденных россиян

Тенденция называть детей необычными именами в России остается актуальной и до нынешнего времени, сообщает gorod55.ru . Так, в Омской области назвали самые редкие имена, которые родители выбирали для новорожденных малышей.

Одни жители России стараются дать необычное имя своему родившемуся ребенку. Омичи зарегистрировали своих дочерей и сыновей в реестре ЗАГСА. В ТОП-5 самых уникальных женских имен вошли: Ариэлла и Асмо, Карима и Кармелита, Ефросиния. В ТОП-5 мужских имен можно отнести: Файзулла и Акрам, Имир и Мухамад-Али, Ернар.

Одновременно с тенденцией давать необычные имена, родители по-прежнему выбирают те, которые считаются распространенными. Так, только в Омской области с 1 января 2023 года и по состоянию на 7 августа на свет появилось 312 Михаилов и 269 Анн. Из более привычных имен также пользуются спросом такие: София и Александр, Ева и Артем, Мария и Матвей, Виктория и Максим. Так, за первые полгода 2023 года в Омской области родители чаще всего называли сыновей Александрами и Михаилами, а дочерей – Софиями, Евами и Аннами.