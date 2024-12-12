«Аристократ»: в приют для собак часто попадают домашние питомцы

Сотрудник Александр познакомил корреспондента «Восток-Медиа» со сторожевым псом по кличке Димон. Мужчина не знает, по какой причине собака оказалась брошенной на улице. Он предполагает, что пес мог потеряться или же его специально выбросили хозяева.

Алабай по кличке Марго не вызывает у сотрудников приюта сомнений, что собака раньше была домашней. Чистокровная и не стерилизованная собака уже месяц живет в «Аристократе». Волонтеры еще надеются, что хозяева Марго найдутся.

«Если находится хозяин, то при предъявлении доказательств владения собакой и после процедуры чипирования, животное возвращается домой», — рассказала генеральный директор «Аристократа» Галина Плутахина.

Владельцы животных должны доказать, что питомец принадлежит именно им. Сделать это можно при предъявлении документов или личных фотографий. Так, жительница Корсаковки Дарья рассказала, что отвлеклась буквально на пару минут. Этого было достаточно, чтобы питомец выбежал на улицу. Там его обнаружили сотрудники «Аристократа», которые доставили животное в приют. Корреспондент уверен, что собака сразу узнала Дарью: дружелюбно виляла хвостом, жалобно заскулила и подбежала к женщине.

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