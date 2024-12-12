Спасатели МЧС ищут дом для щенков

В Новокузнецке спасатели МЧС помогли беременной бездомной собаке, на которую напала стая псов. Теперь специалисты ищут для родившихся щенков ответственных и добрых хозяев, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В официальном телеграм-канале МЧС России появилась информация о том, что сотрудники ведомства ищут дом для щенков. В сообщении указано, что животные проживают на территории пожарно-спасательной части №7 Новокузнецка.

Ранее спасатели спасли беременную бездомную собаку. На животное напала стая псов. Специалисты забрали ее к себе. На территории части установили будку. Спасатели ухаживали за новым питомцем. Вскоре на свет появилось шесть щенков. Теперь сотрудники МЧС ищут для них новый дом.

«У всех черные пятнышки на носу и особая любовь к безопасности», — указано в сообщении.

Корреспондент Сибдепо обратился в пресс-службу ГУ МЧС по Кузбассу за подробностями, куда обращаться потенциальным хозяевам милых щенков. В ведомстве призвали писать сообщения в официальную группу ВК. Там же опубликовано видео, на котором можно рассмотреть щенков.

Ранее сообщалось, что Меркель снова пожаловалась на Путина за «травлю собаками».