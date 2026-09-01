Гурцкая считает, что на судью матча «Факел» — «Зенит» не оказывали давления из Санкт-Петербурга
Агент Гурцкая о пенальти в пользу «Зенита»: «Звонка из Санкт-Петербурга не было»
Фото: [ФК «Зенит»]
Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире «Это футбол, брат!» высказался о спорном пенальти в матче шестого тура РПЛ «Факел» — «Зенит». Эксперт уверен, что никакого давления на арбитра Антона Фролова не оказывалось.
В компенсированное время в штрафной «Факела» произошло столкновение игрока «Зенита» Даниила Кондакова с воронежцем Равилем Нетфуллиным. Игрок петербургской команды упал, ударив по ноге соперника. Фролов указал на точку, ВАР не стал вмешиваться. В итоге Александр Соболев реализовал спасительный пенальти.
«Это побочная беда «Зенита». У них имидж настолько сильно давит на окружающих, что такие ошибки делает команда соперника и такие ошибки делает судья. Никакого звонка из Санкт-Петербурга «вот этому судье помоги» никогда не было. Никакого ресурса, никаких просьб не было», — заверил Гурцкая.
Ранее бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев подробно разобрал эпизод с назначением пенальти в ворота «Факела».