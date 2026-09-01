Астрофизик объяснил, что такое белые дыры
Астрофизик Пилипенко: у науки пока нет свидетельств существования белых дыр
Белые дыры существуют как теоретическое решение математических уравнений, описывающих черные дыры, однако наблюдательных доказательств их существования пока нет. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник отдела теоретической астрофизики и космологии Астрокосмического центра ФИАН Сергей Пилипенко.
По его словам, такие уравнения допускают существование объекта, в который не может попасть даже свет. При этом ученым неизвестны как реальные примеры белых дыр, так и возможные механизмы их образования.
Пилипенко отметил, что исключением может быть Большой взрыв — рождение Вселенной. По некоторым своим свойствам он похож на математическое решение в виде белой дыры.
Таким образом, белые дыры пока остаются теоретической концепцией, а не подтвержденными астрономическими объектами.