«Вы что, охренели?»: Генич наехал на руководство «Балтики» из-за критики Талалаева

Тренер был наказан за неприличный жест во время матча с «Рубином» (1:1). Поскольку это было уже далеко не первое нарушение Талалева, КДК РФС выписал весьма суровое наказание — четыре матча дисквалификации и штраф в 400 тыс. руб. После этого «Балтика» публично осудила своего тренера.

Генич считает, что руководство могло разобраться с Талалаевым, не вынося сор из избы, а публичная критика не пойдет на пользу команде.

«Когда прочитал выступление кого-то из попечительского совета клуба, триггернуло меня. Думаю: «Вы что, охренели?» Я понимаю, когда Андрей Викторович умышленно идет на конфликт со своим руководством в лице спортивного директора Маргаряна. Это внутреннее, свои взаимоотношения. А вот когда это все выходит на такое публичное поле и порицание… Ну зачем это?», — сказал комментатор.

Талалаев неоднократно высказывал несогласие с Арменом Маргаряном по поводу трансферной политики. Тренер недоволен тем, что клуб продал нескольких ведущих игроков (Максим Бориско, Кевин Андраде, чуть ранее Владислав Саусь), а адекватной замены им не приобрел.

В РПЛ «Балтика» идет на пятом месте после шести туров, набрав 10 очков.