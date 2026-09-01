Ямаль побил древний рекорд «Барселоны»

Ямаль оформил дубль и достиг отметки в 50 голов. На момент достижения этого рубежа футболисту было 19 лет 49 дней. Прежде всего, он побил клубный рекорд, принадлежавший Хосепу Эсколе и продержавшийся 91 год. Эскола свои 50 мячей забил в возрасте 20 лет и 356 дней в 1935 году. С тех пор ближе всех к этому рекорду был Лионель Месси (21 год 120 дней).

Более того, Ямаль стал самым молодым игроком в истории испанского футбола с 50 голами, превзойдя результат знаменитого Рауля Гонсалеса (19 лет 249 дней). В топ-5 европейских лиг вообще нет моложе игрока с 50 голами. Ямаль, в том числе, опережает рано проявивших себя нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Ранее Лионель Месси объявил о своем уходе из сборной Аргентины.