Ямаль побил древний рекорд «Барселоны»
Ламин Ямаль побил не покорившийся Месси рекорд «Барселоны»
Фото: [ФК «Барселона»]
В матче третьего тура испанской Ла Лиги «Барселона» разгромила «Райо Вальекано» (5:2), а вингер каталонцев Ламин Ямаль установил сразу несколько возрастных рекордов.
Ямаль оформил дубль и достиг отметки в 50 голов. На момент достижения этого рубежа футболисту было 19 лет 49 дней. Прежде всего, он побил клубный рекорд, принадлежавший Хосепу Эсколе и продержавшийся 91 год. Эскола свои 50 мячей забил в возрасте 20 лет и 356 дней в 1935 году. С тех пор ближе всех к этому рекорду был Лионель Месси (21 год 120 дней).
Более того, Ямаль стал самым молодым игроком в истории испанского футбола с 50 голами, превзойдя результат знаменитого Рауля Гонсалеса (19 лет 249 дней). В топ-5 европейских лиг вообще нет моложе игрока с 50 голами. Ямаль, в том числе, опережает рано проявивших себя нападающих Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Ранее Лионель Месси объявил о своем уходе из сборной Аргентины.