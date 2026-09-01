Поведение «Оренбурга» и «Арона» рассмотрят на КДК из-за большого количества желтых карточек у команд

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на ближайшем заседании рассмотрит поведение игроков «Оренбурга» и тольяттинского «Акрона», сообщается на сайте РФС.

Поводом для вызова на КДК стало большое количество желтых карточек, которые игроки названных команд получили в матчах шестого тура РПЛ. «Акрон» сыграл вничью с ЦСКА (2:2), а «Оренбург» добыл очко в гостевом матче со «Спартаком» (1:1). При этом футболисты тольяттинского клуба получили семь желтых карточек, а уральцы — девять.

Более того, «Оренбург» чудом обошелся без удаления. По мнению экс-арбитра ФИФА Сергея Лапочкина, защитник команды Данила Ведерников должен был получить вторую желтую карточку за фол против Пабло Солари.

Очевидно, что «Оренбург» и «Акрон» получат денежные штрафы. Так, ранее «Рубин» был оштрафован на 100 тыс. руб. за шесть желтых карточек в кубковом матче против «Спартака» (1:1, 5:3 — пенальти).